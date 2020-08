So Foot • 16/08/2020 à 12:00

Les leçons tactiques de Manchester City-Lyon

Royal dans sa gestion de la surface en première période et clinique sur l'une de ses seules occasions, l'Olympique Lyonnais de Rudi Garcia a réussi samedi soir l'un des plus grands exploits de son histoire en balayant le City d'un Guardiola qui a manqué son plan et qui craignait un match de transitions : celui que l'OL a remporté en fin de match. Vainqueur à Leipzig en poules, tombeur de la Juve il y a quelques jours et désormais bourreau des Citizens, le septième de Ligue 1 s'offre une nouvelle belle référence.

Lyon qualifié en demies de Ligue des champions !

Une nuit de printemps 2015, au Camp Nou. Alors que le Barça danse sur sa piste et que Lionel Messi s'amuse à créer des étincelles de partout, un homme fume sous les coups d'une machine qu'il a montée de ses propres mains. Note salée : Barcelone 3, Bayern 0. Au moment de servir l'analyse d'après-match, ce type ne se planque pas pour autant : "" Pour l'une des premières fois de sa carrière d'entraîneur, Pep Guardiola n'a alors pas réussi à convertir la possession en domination. Une image et une seule fait le tour de l'Europe du foot : celle d'un Thomas Müller furieux en laissant sa place à Mario Gotze et qui hurle alors comme un poissonnier une question à son coach : "" La merde en question est une longue galère tactique, conséquence d'un plan aussi risqué qu'ambitieux, travaillé durant plusieurs jours : un 3-4-2-1 où il a été demandé aux centraux munichois de jouer le hors-jeu face au trio Messi-Suarez-Neymar mais qui voit surtout le Bayern être enfermé à double tour dans son camp par le pressing imposé par le Barça.Cette nuit-là, au bout de quinze minutes, Guardiola a corrigé son plan mais le mal était déjà fait : les repères construits au cours de la saison par ses joueurs avaient été brisés en deux. Invité par