Les leçons tactiques de Lyon-Juventus

En profitant d'une Juventus provisoirement réduite à dix, l'OL s'est imposé à la maison et s'est offert le luxe d'aborder son huitième de finale retour avec un avantage léger, mais précieux. En face, la Vieille Dame a plongé exactement sur les failles affichées depuis le début de saison. Problème : avec cette mamie, tout est encore possible.

Le roi Guimarães, la mise sous silence de Pjani? et le jeu des espaces

Il faut les voir retourner le moindre centimètre, fouiller le moindre carton et chasser, depuis de longs mois, en vain, ce petit quelque chose impossible à palper physiquement. Il se murmure que ce quelque chose est difficile à décrire, mais peut, lorsqu'il est trouvé, être assez facile à deviner. En marchant vers ce huitième de finale aller face à la Juventus, Rudi Garcia ne cachait pas son excitation personnelle, gravir un tel sommet étant toujours un bon moyen de s'échapper au quotidien morose de la Ligue 1, mais appuyait aussi précisément sur un élément clé, indispensable à la réussite d'un rendez-vous comme celui-ci : "" On parle ici d'une chose qui peut tout changer (elle avait par exemple bousculé l'ordre des choses lors de la brillante victoire de l'OL à Manchester City la saison dernière) et que l'Olympique lyonnais, qui affiche seulement le 16bilan à domicile en Ligue 1 (quatre victoires, quatre nuls, quatre défaites) et qui débarquait à cette soirée sans offrir la moindre garantie offensive et défensive, a finalement réussi à dégainer au meilleur des moments : la force collective. Alors que la Ligue des champions offre un enfer aux chasseurs d'espaces et exige de n'en laisser aucun, la bande de Garcia a répondu à l'enjeu et a poussé ses limites pour obtenir le luxe d'aborder la manche retour, à Turin, avec un léger avantage au terme d'une bataille aussi tendue qu'animée par un déséquilibre quasi-continu. Bataille qu'il faut déplier en trois périodes bien distinctes pour comprendre comment l'OL a réussi son coup.Alors que la nuit vient de tomber sur le Groupama Stadium, un premier souffle vient parcourir la