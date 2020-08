Les leçons tactiques de Leipzig-PSG

Après neuf ans de tempêtes européennes, le PSG a assumé son statut mardi et a fait exploser Leipzig (3-0) au bout d'une prestation quasi-parfaite et d'une leçon technico-tactique. Voilà comment Tuchel a détroussé Nagelsmann.

Ils disent que Paris ne serait magique qu'au soleil, que la capitale ne serait belle que lorsqu'en bas des balcons, les terrasses s'agitent et que les immeubles haussmanniens rangent leur grisaille au dressing afin de ressortir leurs façades brillantes. Mercredi matin, le peuple parisien ne comprend pas ce qui lui arrive : pas de cauchemar, pas de rêve brisé, pas de victoires historiques caressées du bout des doigts qui s'évaporent dans le ciel. Après neuf ans de tempêtes européennes, le PSG disputera dimanche la première finale de Ligue des champions de son histoire, la première d'un club français depuis celle perdue par l'AS Monaco en 2004. L'opportunité était belle, encore fallait-il la saisir et les Parisiens l'ont fait, en broyant Leipzig mardi soir (3-0) au terme d'une rencontre rapidement transformée en démonstration, à l'issue de laquelle Angel Di Maria a sorti son colt pour tirer une dernière balle avant le repos : "" C'est là la principale information de cette demi-finale de C1 : le PSG ne s'est pas contenté de s'en sortir à l'arrache ou grâce à une étincelle née de l'une de ses individualités, il a éteint les lumières du troisième de la dernière Bundesliga en équipe, réussissant à transformer ce rendez-vous en simple étape vers quelque chose d'autre : quelque chose de plus grand. Alors qu'on craignait de voir le PSG se faire bousculer par le football plein gaz des joueurs d'un RB Leipzig qui courent souvent plus vite et plus longtemps que les autres comme des ados adeptes du, on a finalement vu tout l'inverse : Paris a su imposer son rythme à la rencontre, a empêché sa victime du soir de déplier son combo pressing haut-transitions rapides et, par conséquence, l'aura souvent étouffer dans sa propre moitié de terrain. Partant, à l'heure de boucler ses valises, Julian Nagelsmann, réputé pour sa qualité d'adaptation au plan de l'adversaire, s'est avancé au bord de la piste et a lâché, armes posées au sol : "