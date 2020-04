Les leçons tactiques de la Grèce 2004

À l'été 2004, alors que personne ne l'attendait, la Grèce a débarqué à l'Euro et en est repartie avec un flot de haine. Son crime ? Avoir sorti l'Espagne, le tenant du titre (la France), l'équipe la plus sexy de la compétition (la République tchèque) et le pays hôte (le Portugal), pour finalement remporter un championnat d'Europe. Reste que cette équipe mérite tout sauf le mépris : la Grèce, c'est la vie.

Imaginons. Il est 21h15, à Porto, le 1juillet 2004. Alors que la sonde Cassini-Huygens se met en orbite autour des anneaux de Saturne, Tomás Galasek a le ballon dans le rond central du stade du Dragon. Voilà 80 minutes que la Tchéquie et la Grèce s'étouffent au milieu d'une demi-finale de championnat d'Europe angoissante. Le milieu de l'Ajax le sait, il est l'heure de craquer une allumette et, depuis que le scintillant Pavel Nedv?d a quitté ses potes plus tôt dans la rencontre, un seul homme semble capable de le faire. Il a 23 ans, joue au Borussia Dortmund et se balade depuis quelque temps déjà avec l'étiquette de "petit Mozart". Son nom : Tomáš Rosický. Son mode opératoire : descendre à hauteur de Galasek et casser les lignes grâce à des séquences répétées d'appui-remise, souvent réalisées grâce au pivot génial qu'est Jan Koller. Séquence en cours. Il reste une grosse dizaine de minutes à jouer, Rosický est trouvé dos au jeu par Tomás Galasek, fait le tour de Theodoros Zagorakis et trouve Koller dans la surface. L'himalayesque buteur tchèque décide alors de rejouer avec son numéro 10, qui lui remet alors que Kapsis a lâché le marquage : en position idéale, Jan Koller bat Nikopolidis, et la Grèce, qui rêvait d'un titre européen historique, tombe avec les muscles encore gonflés. La belle aventure s'arrête ici, tout le monde descend et les regrets éternels avec. Le football aime les belles histoires, et la Grèce en restera une : tout le monde se souviendra longtemps de cette victoire inaugurale contre le Portugal, de cette qualification arrachée au bout d'un premier tour mal maîtrisé et de cette prise luxueuse - l'équipe de France, tenante du titre - lors des quarts de finale. Tout le monde se souviendra longtemps de ces types gentils, perdants, mais fiers. Mais non : Koller a foiré sa frappe, Dellas a marqué un but en argent moins de trente minutes plus tard, et la Grèce, victorieuse en finale, est devenue vilaine, honnie, détestée de tous. Le sport tolère lesmagnifiques, pas lesmoches. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com