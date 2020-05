Les leçons tactiques de l'Inter 2010

Il y a dix ans, José Mourinho dessinait son chef-d'œuvre et remportait la deuxième Ligue des champions de sa carrière. Entre ses doigts : l'Inter, qui courait après la C1 depuis 1965 et qui n'existait alors plus qu'en Italie. Voilà comment le Portugais a réussi à changer la donne, grâce à un cocktail de stratégie et de vice. Il est venu, il a vu, il a vaincu.

"Pour le Barça, gagner la Ligue des champions au Bernabéu, ce n'est pas un rêve, c'est une obsession. Le rêve a quelque chose à voir avec la fierté d'arriver jusqu'à la finale. Mais pour Barcelone, ce n'est pas ça. Ce qui les motive, c'est plutôt leur anti-madridisme."José Mourinho

Guardiola/Mourinho : l'amour vache

C'est un moment épouvantable pour le commun des entraîneurs et délectable pour José Mourinho, qui s'avance sur le bord de la piste avec le regard de La Faucheuse. Au soir du 27 avril 2010, il rit. Mais comment est-ce possible ? Comment peut-on avoir la banane et le cœur bourré de confiance à l'heure de défier le Barça au Camp Nou lors d'une demi-finale retour de Ligue des champions ?Réponse : si Mourinho se marre, c'est parce qu'il sait exactement ce qui habite à cet instant précis son adversaire du jour. Il ne lui reste donc plus qu'à appuyer sur les bons boutons. Face à la presse, le Portugais s'élance alors :C'était le 28 juin 1997, en finale de la Coupe du Roi, lors d'une soirée où le Barça avait dominé le Betis grâce à un but de Luís Figo. José Mourinho était alors l'adjoint de Bobby Robson et voyait un Pep Guardiola capitaine soulever le trophée sous ses yeux.Inoubliable, surtout à l'heure de défier un Barça qui ne jure que par le souhait de rééditer cet affront : la finale de la Ligue des champions 2010 a lieu à Madrid, au Bernabéu, le Real a été sorti dès les huitièmes de finale par l'Olympique lyonnais, l'histoire serait belle... Trop belle, ce qui fait sourire Mourinho :