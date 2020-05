Les leçons tactiques de l'Espagne 2010

Deux ans après son sacre à l'Euro 2008, l'Espagne débarque en Afrique du Sud avec pour la première fois de son histoire une lourde étiquette à porter : celle de favorite du mondial. Retour tactique sur la victoire de la Roja au bout d'un premier tour jamais totalement maîtrisé, d'un second tour tenu avec cynisme et d'un tournoi qui aura vu la sélection espagnole abandonner définitivement la verticalité pour ne jurer que par la possession. Parce qu'au fond, avoir le ballon est la meilleure façon de défendre.

"Cette équipe a une façon unique de vous dominer et de vous contrôler. C'est une équipe merveilleuse. Ces gars sont les maîtres du football."Joachim Löw

Dernières paroles d'un poussé vers la sortie. Le 7 juillet 2010, dans la nuit de Durban, Joachim Löw tire la tronche et pose les armes :Si cette demi-finale du mondial 2010 a paradoxalement basculé sur un coup de pied arrêté, elle a aussi été un hymne au football moderne : on a vu du jeu, des prises de risque, du pressing et du contre-pressing, un Xavi au firmament... On a surtout assisté à une leçon de maîtrise. L'Espagne craignait de se faire dévorer par les jeunes loups allemands, des types qui venaient de faire exploser coup sur coup l'Angleterre (4-1) et l'Argentine (4-0) et qui brillaient au milieu d'une Coupe du monde fade où chaque équipe a débarqué sur la piste avec un schéma similaire : le 4-2-3-1. Il n'en a rien été. Il y en avait pourtant de quoi flipper : l'Allemagne de 2010 n'a rien à voir avec celle de 2008 - seuls Klose, Mertesacker et Podolski n'ont pas changé de poste par rapport à la finale de l'Euro - et s'est adaptée à son époque, proposant un football de mouvement, frais et à l'exact opposé de l'idée que l'on peut se faire du football allemand. L'Afrique du Sud a en ça bousculé les codes : laa joué, les Hollandais ont été réalistes, et les Espagnols, eux, ont accepté d'être parfois cynique.Au point de devenir Lire la suite de l'article sur SoFoot.com