Les leçons tactiques de l'épisode 10 de Koh-Lanta

Après ses chutes de 2011, 2012 et 2014, le monde entier en rêvait, mais Teheiura ne l'a pas fait. Tel Zizou en 2006, le prince polynésien a quitté le navire d'une façon inattendue, héroïque, brutale, entraîné dans sa chute par une Charlotte définitivement aux fraises. Et au-dessus des aventuriers, un aigle du nom de Régis tourne. Historique.

" Si Carl von Clausewitz, auteur du traité de stratégie, ne s'est jamais retrouvé en slip sur un archipel volcanique fidjien, ce théoricien militaire prussien se poile probablement ce matin d'où il est. Dans la nuit noire de Kadavu, alors que le ballon ne cesse de tourner entre les différents réunifiés, un homme, errant comme un joueur de devoir prêt à surgir sur le moindre mollet afin de profiter des moindres failles offertes par un adversaire aventureux, a décidé de "jouer son jeu". Il a le destin d'une jeune agent immobilier plus malléable qu'une pâte à modeler Play-Doh et celui d'un cuisto que l'on imaginerait bien voir taquiner le poisson aux côtés d'Edinson Cavani entre ses pieds. Dans la vie, ce type est directeur de magasin, inutile de dire qu'il sait donc serrer la vis quand la situation le demande et flairer les opportunités. À cet instant, Régis, le guépard de l'Yonne, lève le menton, cherchant un mouvement inexistant. Il comprend : c'est seul qu'il fera la décision, seul qu'il sortira son sabre laser et donc seul qu'il coupera le souffle au chancelier Denis Palpatine.Palpatine, justement : depuis deux jours, ce parfait connaisseur des rouages politiques sur Koh-Lanta travaille son plan et s'amuse à poser des bombes tactiques. Denis sait que les destins liés font et défont souvent une aventure, qu'ils révèlent les caractères, testent les aptitudes des uns et des autres à agir dans les petits espaces et de résister à la pression. Régis a eu la chance de tomber sur une lionne, l'animatrice Jessica, armée d'une amulette d'héroïne. Cette femme a un statut, des gros bras et paraît-il qu'elle maîtrise une moto Brough Superior SS100 comme Xavi dompte l'espace. Que craint donc Régis ? Peut-être d'abord de réveiller des cauchemars d'enfance où Chantal Lauby et Alain Chabat le faisaient Lire la suite de l'article sur SoFoot.com