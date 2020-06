Les leçons tactiques de l'Argentine aux JO 2004

En 2004, quelques jours à peine après sa défaite en finale de la Copa América avec les grands, Marcelo Bielsa file à Athènes pour disputer les Jeux olympiques avec l'Argentine. Il en repartira deux semaines plus tard avec une médaille d'or autour du cou et le dernier trophée de sa carrière d'entraîneur, mais surtout avec la validation de ses idées. Tout simplement car en Grèce, l'Argentine a tout écrasé. Récit d'un chef-d'œuvre.

"La relation entre succès et échec a été fondamentale dans ma vie, mais le succès et le bonheur ne sont pas synonymes. Je suis un spécialiste de l'échec et je sais parfaitement que l'on perd beaucoup de partisans quand on arrête de gagner. Il y a des gens qui réussissent et ne sont pas heureux, et des gens heureux qui peuvent se dispenser du succès."Marcelo Bielsa

Perdre. Perdre de nouveau. Perdre parce qu'on a pris des risques. Perdre parce qu'au fond, dans la vie, comme l'expliqua un jour Fernando Torres à. Perdre pour apprendre. Perdre pour grandir. Perdre parce qu'à chaque jeu, il faut un gagnant et un perdant. Théoriquement, Marcelo Bielsa sait perdre.Il se décrit même sans détour comme un. Lors d'un discours tenu lors d'un congrès d'entrepreneurs au Chili, en 2009, il précisa alors :Quelques années plus tôt, alors qu'il était sélectionneur de l'Argentine et qu'il faisait face à des élèves du Colegio Sagrado Corazon de Rosario, où il fit ses études, Bielsa s'était déjà épanché sur le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com