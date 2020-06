Les leçons tactiques de l'Ajax 95

Au départ, Louis van Gaal a entendu les gens d'Amsterdam hurler le nom de Cruyff et tout le monde penser qu'il ne serait qu'un intérimaire. Puis, quatre ans après son arrivée sur le banc de l'Ajax en tant qu'entraîneur principal, le Pélican a envoyé une mandale dans la tronche des sceptiques et a transformé sa révolution en victoire historique en C1 avec une équipe brillante devenue référence pour Marcelo Bielsa et Pep Guardiola.

Vidéo

Onze types en short chassent des abeilles. Sur le moment, ils semblent faire face à ce drôle d'éclat kinesthésique qui a un jour poussé les hommes à mettre au monde le ralenti afin de pouvoir expliquer exactement ce qu'il se passe lorsque le mouvement décide de jouer avec l'esprit. C'est un soir anecdotique dans la saison 1994-1995 de l'Ajax, un déplacement à Maastricht n'étant pas un événement en soi, mais la séquence, coincée dans les archives, est unabsolu pour comprendre ce que pouvait être cette équipe pratiquant un football qualifié d'par Jorge Valdano. Elle commence le long de la surface de l'Ajax, à droite, avec Finidi, sorti vainqueur d'un duel à l'épaule avec le numéro 10 local. Là, tout s'enclenche : Michael Reiziger est trouvé à l'intérieur et remet sous pression à Van der Sar qui, plutôt que dégager dans le ciel, rejoue avec le futur latéral du Barça ; Litmanen est ensuite cherché, puis Ronald de Boer évite un tacle via un grand pont malicieux, et c'est ensuite au tour d'Edgar Davids de danser entre les coups de serpe adverses avant de lancer en profondeur Danny Blind.Pour conclure le chef-d'œuvre collectif, Blind décale Overmars qui n'a plus qu'à piquer son ballon au-dessus de Rein van Duijnhoven. Huit passes, vingt-sept secondes de bonheur et un accouchement d'une image rare : stylo coincé entre les dents dans sa zone technique, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com