Les leçons tactiques de Juventus-Lyon

Alors que l'Europe avait les yeux tournés vers Manchester, la France a vu l'Olympique Lyonnais écrire une page d'histoire et devenir le premier club français vainqueur d'une double confrontation face à la Juventus. S'il est tentant de résumer l'exploit des hommes de Rudi Garcia à la réussite du plan défensif du technicien français, cela serait réducteur : l'OL, battu à Turin (2-1) mais qualifié, aura surtout réussi à tenir en poussant la Vieille Dame sur ses points faibles et aura vécu une nuit en tuant les grandes vagues attendues.

Filtre dans le bec, Maurizio Sarri sautille. On ne joue que depuis quelques secondes et le sexagénaire, qui avait demandé lors de l'apéro médiatique à ses joueurs d'être "", assiste à ce qu'il pense être une déclaration d'intention : le premier mouvement turinois du soir. Sur un dégagement de Szczesny, Maxwel Cornet dévie maladroitement de la tête entre deux - Marçal et Marcelo - des trois centraux lyonnais, zone où Gonzalo Higuain vient fourrer son nez avant de remettre en retrait vers Bernardeschi. À cet instant, l'OL se fissure et Bentancur est trouvé au cœur du milieu à trois têtes de Garcia (Aouar, Guimaraes, Caqueret), endroit d'où l'Uruguayen va faire pivoter le jeu vers la gauche. Dubois sorti sur Ronaldo, Caqueret dépassé sur la séquence et alors que Denayer décide de défendre en reculant, Rabiot peut chercher Higuain à l'entrée de la surface. Peur d'entrée sur l'OL, mais Marçal intervient parfaitement et contre la reprise de son grassouillet vis-à-vis. Anthony Lopes ne panique pas : ce décalage va être l'un des seuls réussis d'une première période où un piège s'apprête à se refermer sur le bec de la Juventus. Un piège étiquetté ainsi par Rudi Garcia 90 minutes plus tard : "" La plus belle, vraiment ? Il y a de ça, oui, sachant qu'au cours de sa carrière, le Patrick Swayze de Nemours est souvent ressorti des grands cols avec les jambes sciées et la langue pendue. Alors qu'on pouvait s'attendre à voir son OL souffrir sous les vagues turinoises, Garcia a réussi à poser sur la table du champion d'Italie un bloc compact, courageux, mais aussi joueur, avec ses défauts mais aussi de belles qualités. S'il est tentant de simplifier la réussite du plan lyonnais à la physionomie de la rencontre, Memphis Depay ouvrant le score avec une panenka couillue après douze minutes de jeu, ce qui a alors forcé la Juventus à planter trois fois pour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com