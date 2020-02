Les leçons tactiques de Dortmund-PSG

Alors qu'il avait décidé d'installer un 4-4-2 depuis début décembre, l'entraîneur allemand a choisi de relancer mardi soir, à Dortmund, un système à trois défenseurs qu'il n'avait plus utilisé au coup d'envoi d'un match depuis le mois d'avril 2019. Résultat : cette décision, à double tranchant, a vu le PSG s'incliner (2-1) sans que le technicien parisien ne bouscule ses plans en cours de match.

Håland bastonne le PSG

Ils disaient qu'il était proche du, usé par cette remise en cause permanente, lui, le technicien perfectionniste embourbé dans un drôle de tourbillon où chaque faux pas déclenche depuis quelques semaines une remise en cause immédiate de son travail. Interrogé il y a quelques semaines, dans un hôtel de Marbella, par, Lucien Favre préférait rassurer son monde et ne cessait de rappeler sa capacité à voir du positif dans chaque instant. "", soufflait-il alors, à quelques semaines d'affronter un PSG qu'il a sans aucun doute retourné dans tous les sens pour mieux le cueillir. Un PSG qui avait, en plus, réservé une petite surprise à l'entraîneur suisse du Borussia Dortmund : le retour d'une défense à trois, que Thomas Tuchel n'avait plus utilisée au coup d'envoi d'une rencontre depuis une défaite à Montpellier en avril 2019, et ce, alors que le technicien allemand travaillait centimètre par centimètre un 4-4-2 demandé par ses propres joueurs depuis plusieurs semaines.Alors oui, cette animation, installée depuis la réception de Galatasaray début décembre, n'était pas parfaite, dépendante des replis défensifs des deux joueurs de côtés (Neymar et Di María), mais avait le mérite de filer aux joueurs parisiens des repères qui se solidifiaient progressivement. Pourquoi maintenant ? Pour s'adapter à l'adversaire du jour, principalement en renforçant la couverture des côtés (notamment l'aile droite du Borussia Dortmund, animée par la paire Hakimi-Sancho) et en misant sur la capacité de ses hommes à exploser en transition tout en profitant des faiblesses défensives supposées d'un BvB. Après la rencontre, Tuchel a refusé de se planquer et a affirmé "" sur son plan. Problème : si ce système devait permettre de mieux couvrir les, il a principalement craqué sur ce détail.