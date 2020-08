Les leçons tactiques d'Atalanta-PSG

Et si tout était une histoire d'étoiles alignées ? Au milieu d'une nuit des Perséides voyant tomber une nuit de traînées lumineuses dans le ciel, le Paris Saint-Germain a fini par trouver la lumière et inverser son destin. Mais si le club de la capitale retrouve le dernier carré de la Ligue des champions 25 ans après sa dernière apparition, il a d'abord failli voir ses projets se faire exploser sur les plans cosmiques de Gian Piero Gasperini. Récit tactique d'une soirée où les Parisiens ont enfin réussi à repousser leur plafond.

Paris renverse l'Atalanta

"J'ai eu l'impression qu'on a créé une atmosphère. Ces joueurs voulaient montrer qu'ils étaient capables de combattre ensemble." Thomas Tuchel

Quand bien même on porte au pied gauche une godasse aussi lourde que celles de Marcel Hirscher. Quand bien même on est forcé d'adopter la position fétiche de Marcelo Bielsa sur glacière. Quand bien même cette immobilité forcée. Pour Thomas Tuchel, il fallait prolonger un élan. Celui qui avait permis au Paris Saint-Germain de passer un quart de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis quatre ans. Celui-là même qui avait été laissé en suspens pendant cinq mois à cause de la crise sanitaire. Celui-là encore qui n'avait pas besoin de grand-chose pour être brisé. Face à la séduisante Atalanta, dans des conditions inédites -- sans public, sur un match sec et terrain neutre -- le champion de France a enfin pu briser le signe indien et prolonger cette inertie précaire., se réjouissait le technicien allemand après la victoire arrachée dans le temps additionnel.Pourtant, avant de voir des grandes choses, ce mercredi soir, il aura fallu patienter, attraper un seau de pop-corn et se goinfrer en devinant l'évidence : pendant 90 minutes, le PSG a patiné face au plan huilé de Gian Piero Gasperini, se rapprochant inexorablement d'une nouvelle Lire la suite de l'article sur SoFoot.com