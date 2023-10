Les lauréats du Ballon d’or déjà connus ?

Spoiler alert à treize jours de la cérémonie du Ballon d’or.

Alors que les lauréats féminin et masculin de la prestigieuse récompense seront connus le 30 octobre prochain, Sport annonce déjà avec certitude qui soulèvera le fameux trophée. Selon le média catalan, il n’y aura pas de surprise et le graal sera pour les deux favoris : Aitana Bonmatí, vainqueur et meilleure joueuse du Mondial avec l’Espagne, mais aussi vainqueur de la Ligue des champions et du championnat d’Espagne avec le Barça, et Leo Messi, vainqueur et meilleur joueur de la Coupe du monde avec l’Argentine (grrrrr), champion de France avec Paris et vainqueur de la Leagues Cup avec l’Inter Miami (woaouh !). Un sacre (pour succéder à Karim Benzema) qui serait exceptionnel pour la Pulga , puisque cela lui ferait seulement huit Ballons d’or. Ce serait également le premier BO d’un joueur n’évoluant pas en Europe.…

JB pour SOFOOT.com