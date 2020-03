Les lasagnes quatre saisons de Kévin Lejeune

Pour les passionnés de cuisine, ce confinement est l'opportunité de passer en revue la plupart de ses classiques. En ce mercredi, Kévin Lejeune, milieu de l'AC Ajaccio, passe derrière les fourneaux et donne la recette de ses lasagnes. À table les enfants !

"J'aime bien faire ces lasagnes avec du confit de canard, que je trouve d'habitude chez mon boucher. Mais en ce moment, ce n'est pas le plus simple pour s'en procurer."

J'ai pris quelque chose connu de tout le monde : les lasagnes. J'ai fait ce choix pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un plat qui convient bien aux sportifs, avec une base de pâtes, mais qui peut être décliné à l'envi. C'est un plat "", on va dire. 90% du temps, plutôt que de faire des lasagnes classiques -- viande de bœuf, tomates, béchamel -- qui, au bout du bout, est un plat gras, je mets moins de viande pour incorporer différents légumes.Un oignon, une courgette ou deux, deux-trois carottes, des champignons. Mais rien n'est interdit comme assortiment.400 grammes, c'est bien. 100 grammes par personne.Pas du tout, ce sont des produits de base que l'on trouve en toutes saisons.L'avantage de ce plat dans ces conditions, c'est qu'il peut faire deux repas, voire trois. Mais c'est vrai que le confinement réduit les possibilités. Par exemple, j'aime bien faire ces lasagnes avec du confit de canard, que je trouve d'habitude chez mon boucher. Mais en ce moment, ce n'est pas le plus simple pour s'en procurer. Pour la viande hachée, on peut en trouver de qualité en supermarché, même si j'évite le surgelé et la barquette.On commence