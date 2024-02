« Les larmes ont coulé » : un derby corse plein d’émotions (et victorieux) pour Lilian Laslandes

La La Laslandes.

Ce lundi soir se déroulait en Ligue 2 le derby corse entre le SC Bastia et l’AC Ajaccio au stade Armand-Cesari. Lilian Laslandes et Michel Moretti, nouveau duo d’intérimaires à la tête de Bastia, ont arraché la victoire aux Ajacciens pour leur début. Le spectacle n’était en revanche pas tant sur le terrain, ce qu’a confié après le match le coach Laslandes, qui a succédé à Régis Brouard la semaine dernière. « O n sait que les derbys sont des matchs difficiles à jouer et âpres , confiait-il. Dans notre situation (relégables avant la rencontre, NDLR) , il faut se rassurer. » Michel Moretti, lui, a souligné l’impatience de son équipe : « Par moments, on a été fébriles et on a souvent regardé la montre. » La rencontre s’est terminée avec au compteur une seule frappe cadrée, celle du but de Migouel Alfarela à la 55 e minute.…

QF pour SOFOOT.com