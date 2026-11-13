Les larmes de Lionel Scaloni en conférence de presse

Les emociones . À la suite de l’annonce de sa prolongation à la tête de l’Argentine, jusqu’en 2030, Lionel Scaloni s’est présenté en conférence de presse, à la veille du match contre l’Uruguay, qui se jouera dans la nuit de vendredi à samedi.

Un deuil familial pour Scaloni

C’est un homme très ému qui s’est présenté devant les journalistes : « Je tiens à remercier le président et les membres de l’AFA pour les efforts qu’ils ont déployés afin que cet événement puisse avoir lieu. Je suis heureux. Même si je traverse actuellement une période difficile sur le plan familial , cela me comble. » Il y a quelques jours, Lionel Scaloni a eu la douleur de perdre sa mère.…

LP pour SOFOOT.com