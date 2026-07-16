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Les larmes de Lautaro Martínez
information fournie par So Foot•16/07/2026 à 01:00
Les larmes de Lautaro Martínez
Les nerfs qui lâchent. Artisan majeur de la qualification de l’Argentine pour sa deuxième finale de Coupe du monde consécutive face à l’Angleterre (1-2),
Lautaro Martínez s’est effondré en larmes
au micro de Telemundo.
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Voici les principales informations publiées dans les pages économiques des journaux britanniques. ...
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Messi ! Messi ! Messi ! Répétez ce nom jusqu’à en perdre la voix, jusqu’à réveiller votre voisin, jusqu’à ce que les Anglais en deviennent fous. Lionel Messi est un monument qui se construit indéfiniment et un génie qui trouve encore de nouvelles manières de nous ...
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À jamais les premiers. Comme en 2018 contre la Croatie (2-1 AP), l’Angleterre s’est inclinée ce mercredi soir en demi-finale d’un Mondial après avoir ouvert le score face à l’Argentine (1-2). Embed t.co… LB pour SOFOOT.com
Qu’est-ce que l’Argentine fait de mieux dans ce Mondial 2026 ? Donner le ballon à Lionel Messi. Mais encore ? Renverser des situations surnaturelles. L’Angleterre s’est donc dit que c’était une bonne idée de lui laisser ces deux possibilités pendant plus de 40 ...
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