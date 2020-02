Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Lakers enchaînent, Portland en danger Reuters • 28/02/2020 à 11:34









Les Lakers enchaînent, Portland en danger par Matthieu Cointe (iDalgo) Les Lakers enfoncent Golden State. À San Francisco, Anthony Davis (23 points) et ses coéquipiers ont infligé une 47e défaite aux Warriors cette saison, pire bilan de la NBA. Sans Lebron James, la franchise de Los Angeles a fait le job pour s'imposer 116 à 86. Les Blazers ont quant à eux plus de mal quand leur star est absente. Touché à l'aine, Damian Lillard a observé la défaite de ses coéquipiers depuis les tribunes. Portland s'est incliné sur le parquet des Pacers 106 à 100 malgré les 28 points de CJ McCollum. Finalistes de conférence l'an passé, les hommes de Terry Stotts sont 9es du classement de l'Ouest. De son côté, Philadelphie est toujours impérial à domicile. Privés de Ben Simmons et Joel Embiid, les Sixers ont remporté face aux Knicks un 28e match en 30 rencontres à la maison. Tobias Harris a brillé avec 34 points, 7 rebonds et 7 passes. Dans le dernier match de la soirée, OKC a écoeuré Sacramento (112-108). Mené de 19 points dans le troisième quart temps, le Thunder a une nouvelle fois été "clutch" en fin de partie. Chris Paul a notamment été décisif dans le money-time. Oklahoma, 5e de l'Ouest, est bien la surprise de la saison et se dirige tout droit vers les playoffs.

