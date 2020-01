Les Lakers en patron, Utah continue

par Samuel Martin (iDalgo)

Pour la quatrième et dernière fois, les Lakers affrontaient les Mavericks de Luka Doncic. Porté par un grand Lebron James (35p, 15r, 7p) Los Angeles l'emporte au terme d'un match parfaitement maîtrisé (114-129). Le Jazz de Rudy Gobert (15p, 13r) ne connaît plus la défaite. Face à Charlotte, Utah enchaîne un 8e succès de rang (109-92). Milwaukee ne doute pas et empoche une victoire facile à Sacramento (106-127). Evan Fournier brille (28 points) en vain puisque Orlando est dominé par Phoenix (98-94). Après avoir gagné face aux deux premiers de la conférence Est, les Spurs s'inclinent à Memphis (134-121). Au Staples Center, les Clippers se devaient de battre les Warriors et c'est chose faite (109-100). Les Knicks concèdent leur cinquième revers de suite lors de la réception de la Nouvelle-Orléans (111-123). Nouveau deuxième à l'Est, Miami relance Brooklyn (117-113). Avant cette nuit, les Nets étaient sur une série noire de 7 défaites. Indiana plomne les Bulls (105-116) et Washington enfonce Atlanta (111-101).