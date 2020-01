Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Lakers battent Houston, Rudy Gobert intraitable Reuters • 19/01/2020 à 09:38









Les Lakers battent Houston, Rudy Gobert intraitable par Samuel Martin (iDalgo) Houston n'y arrive plus. Cette nuit, les Rockets ont concédé leur troisième défaite de rang face à des Lakers toujours privés d'Anthony Davis (124-115). Tout cela malgré les belles performances individuelles de James Harden (34 pts) et Russell Westbrook (35 pts). Face à Sacramento, Rudy Gobert a brillé également (28p, 15r) et son équipe l'a emporté facilement (123-101). Le Jazz repart de l'avant après son revers à la Nouvelle-Orléans il y a deux jours. Soirée plus compliquée pour les autres Français, Evan Fournier s'est montré impuissant à Golden Stade (12 pts) où Orlando s'est incliné (109) après un troisième quart complètement loupé. Detroit s'impose largement à Atlanta (103-136) mais Sekou Doumbouya a été limité à 4 points. Même constat pour Frank Ntilikina (5 pts) a la seule différence où New York a été battu par Philadelphie (87-90). Toronto, Milwaukee et Phoenix gagnent en déplacement à Minesota (112-122), Brooklyn (97-117) et Boston (119-123). Quatrième défaite de suite pour Cleveland à Chicago (118-116) pendant qu'Oklahoma renoue avec le succès sur son parquet face à Portland (119-106). Plus tôt dans la soirée, les Clippers étaient venus à bout des Pelicans (130-133).

