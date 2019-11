Les juges antidopage devant les zones d'ombre de l'affaire Clémence Calvin

La défense de la marathonienne, qui risque quatre ans de suspension, est étudiée mercredi par la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Huit mois après un contrôle antidopage rocambolesque dans la médina de Marrakech, au Maroc, c'est dans une pièce sans charme du quartier de l'Opéra, à Paris, que la justice sportive décide enfin du sort de Clémence Calvin, mercredi 20 novembre. La marathonienne française a-t-elle, oui ou non, échappé à un contrôle mené par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), aidée par son compagnon et entraîneur Samir Dahmani ?

La commission des sanctions, indépendante du collège de l'AFLD, devra répondre à cette question lors de son audience la plus scrutée depuis sa création, il y a un peu plus d'un an. Les débats, auxquels l'athlète devrait assister, se tiendront à huis clos, sauf si la défense de Clémence Calvin et Samir Dahmani en fait la demande. La décision n'est pas attendue avant plusieurs semaines.

Quelle qu'elle soit, celle-ci ne devrait pas mettre un terme à l'affaire : les versions des deux parties étant aux antipodes l'une de l'autre, celle s'estimant lésée fera, selon toute vraisemblance, appel devant le Conseil d'Etat. Pour Clémence Calvin, vice-championne d'Europe du marathon en 2018 et détentrice du record de France de la discipline, ce sera la fin d'une suspension provisoire qui aura duré sept mois, depuis le 25 avril.

Commission indépendante

L'issue la plus probable est que la commission des sanctions aille dans le sens de l'AFLD, valide le scénario d'une soustraction à un contrôle et suspende l'athlète pour quatre ans. Mais elle a, depuis sa création, plusieurs fois rappelé son indépendance. Sa précédente réunion, le 4 novembre, a vu son président, le conseiller d'Etat Rémi Keller, tancer le juriste de l'AFLD Antoine Marcelaud, qui représente le collège de l'agence dans les débats. Il est également arrivé qu'une proposition de suspension émise par l'AFLD soit révisée par la commission des sanctions. Les 12 membres qui composent cette commission ont des compétences juridiques pour certains, médicales pour d'autres, deux autres personnalités étant choisies pour leurs compétences dans le domaine du sport.

