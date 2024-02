Les joueuses canadiennes portent plainte contre des membres de leur fédération

Le Canada ne veut plus jouer avec le soccer.

Le syndicat des footballeurs et footballeuses du Canada (ACPS) réclame plus de 40 millions de dollars à 15 membres et anciens membres de la fédération canadienne, d’après les informations de The Sports Network (chaîne de télévision sportive locale). La raison ? Ces représentants ont signé un contrat de sponsoring en 2018 avec la société privée Canadian Soccer Business (CSB), sans le consentement du syndicat des joueurs. Les droits à l’image des joueuses féminines n’aurait notamment pas été respecté entraînant donc cette plainte.…

JBC pour SOFOOT.com