Les joueuses brésiliennes rendent un incroyable hommage aux manifestants iraniens

Cette Coupe du monde sera bel et bien placée sous le signe du social.

À quelques jours du coup d’envoi du Mondial féminin qui se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande à partir du 20 juillet, les sélections arrivent et posent leurs bagages au plus près des kangourous. Les Brésiliennes se sont fait remarquer en atterrissant à Brisbane à bord d’un avion qui rendait hommage à Mahsa Amini et Amir Nasr-Azadani, symboles de la lutte contre le port du voile en Iran.…

AC pour SOFOOT.com