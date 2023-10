Les joueurs ont-ils le droit de se plaindre du nombre de matchs ?

Avec le retour des matchs internationaux, résonne la petite musique sur l’inflation continue du calendrier. Les joueurs se plaignent de plus en plus ouvertement. Les sélectionneurs comptent les blessés. Mais personne ne cherche de solution, argent oblige.

« Évidemment qu’on joue trop de matchs ! C’est une surprise pour personne. Je me souviens qu’auparavant, la Ligue des champions c’était une fois toutes les deux semaines, c’était le seul moment où les joueurs enchaînaient des semaines à trois matchs alors qu’aujourd’hui c’est récurrent. (…) Jouer des saisons à 70 ou 80 matchs, pour un joueur, c’est impossible ! » Cette semaine, Aurélien Tchouaméni a dressé en conférence de presse un constat largement partagé. Les joueurs disputent de plus en plus de rencontres chaque saison. Surtout les internationaux. Les chiffres ne souffrent d’aucune contestation. Les cas emblématiques de quelques stars suffisent pour s’en convaincre. Mohammed Salah ou Sadio Mané affichent 70 rencontres au compteur en 2021-2022, quand un Patrice Vieira en enchaînait seulement 55 en 2005. En 2018, avec la Coupe du monde en Russie, juste après sa finale de Ligue Europa, Antoine Griezmann cumulait 63 matchs. Ultime exemple, l’international sud-coréen Heung-min Son, finaliste de la C1 dans les rangs de Tottenham, avait accumulé 78 apparitions sur un terrain en 2019, dont 72 effectuées avec moins de cinq jours de repos entre deux parties.

La folie des grandeurs des instances

L’explication est simple et basique : il faut rentabiliser le produit (avec la manne des droits télés notamment). Dans ce but, la FIFA et l’UEFA ont multiplié les compétitions (la Ligue des nations par exemple, sans parler des diverses coupes continentales avec leurs tours préliminaires), augmenté le nombre de qualifiés en phase finale des grandes compétitions, etc. De leur côté, les clubs signent des tournées promotionnelles à l’autre bout du monde pendant que les ligues nationales externalisent certaines de leur finales « de gala », à l’image du Trophée des champions français ou encore de la Supercoupe d’Italie, pour ne citer qu’eux. L’imagination est au pouvoir, avec bientôt un nouveau format de la Coupe du monde des clubs, qui va venir ajouter quelques dates pour certains joueurs déjà lessivés.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com