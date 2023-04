« Les joueurs ne sont plus considérés »

À 49 ans, David Terrier est le nouveau président de la FIFPRO Europe, le syndicat des footballeurs. Surcharge des calendriers, accompagnement des joueurs, multipropriété des clubs, l’ancien Messin défend ses convictions, bien conscient d’avancer à contre-courant face à la destinée que prend le monde du football et son économie.

Il vient d’être élu à la tête d’un syndicat qu’on ne verra pas défiler entre République et Nation. Pour autant, David Terrier a des convictions à défendre. Logique pour un ancien défenseur. Le joueur du FC Metz dans les années 1990, revenu à Nice en 1999 après un passage à West Ham et Newcastle, est le nouveau président de la FIFPRO Europe, succédant à Philippe Piat. Ce fils d’employé des PTT et d’une assistante maternelle a très vite adhéré à l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), « car les anciens du vestiaire nous disaient que c’était important » , avant d’en devenir secrétaire général alors qu’il était encore en activité. Un chemin précoce et tout tracé vers l’instance européenne. Un chemin qui se poursuit face au vent désormais, dans un monde où le footballeur apparaît comme privilégié, mais où les stars ne sont que la partie émergée et luisante de l’iceberg.

Comment définir votre fonction ? Négocier les droits et défendre au mieux les intérêts des joueurs. Pour revendiquer quelque chose sur des problématiques comme les transferts, les lofts, les défauts de contrat, il faut être proche d’eux. Souvent, quand je soulève un souci, je suis d’abord peu écouté. Quand je donne des noms et des exemples précis, l’état d’esprit du dirigeant face à moi change.…

(1) En Ligue 1, pour l’heure, Clermont, Lens, Lorient, Lyon, Monaco, Nice, Paris, Toulouse et Troyes sont concernés par la multipropriété de clubs.

Propos recueillis par Alexandre Plumey pour SOFOOT.com