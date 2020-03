Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les joueurs font le show ! Reuters • 22/03/2020 à 15:27









Les joueurs font le show ! par Victor Gatinel (iDalgo) C'est l'événement sportif du week-end. La LigaSantander Challenge, compétition de esport entre 19 joueurs de l'élite espagnole qui s'affrontent sur FIFA 20, bat son plein ! Après le tour préliminaire vendredi, c'était le tour des 1/8es de finale. Borja Iglesias, représentant du Betis Seville, n'a fait qu'une bouchée de Getafe et Jason Remeseiro avec un score sans appel de 7 à 1. Son voisin andalou, Sergio Reguilon, n'est pas parvenu a hissé le FC Séville au tour suivant. Il a buté sur Gorka Guruzeta de l'Athletic Bilbao (1-2). Le derby entre Villarreal et Valence a tourné à l'avantage de Manu Morlanes aux dépens de Carlos Soler (4-2). Pluie de buts en l'Atlético Madrid de Marcos Llorente et Adnan Januzaj de la Real Sociedad. C'est finalement le premier qui s'impose 5 à 3. Autre star attendue, Marco Asensio a ravi les supporters du Real Madrid en dominant José Antonio Martínez (Grenade) 2-0. Enfin, Lucas Perez (Alaves) et Aitor Rubail (Leganes) poursuivent leur route en écartant respectivement Levante (Carlos Clerc, 3-2) et Osasuna (Ruben Garcia, 2-0).

