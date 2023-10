information fournie par So Foot • 01/10/2023 à 09:44

Les joueurs du PSG se régalent devant Doumbé-Zebo

Kyks-boxing.

Faute d’en avoir pris sur la pelouse de Clermont un peu plus tôt ce samedi, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont offert un petit plaisir dans la foulée. Kylian Mbappé et sa bande – composée notamment d’Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé ou encore Layvin Kurzawa – ont en effet chopé un retour express pour la capitale afin d’assister au combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo.…

FP pour SOFOOT.com