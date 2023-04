Les joueurs du Napoli accueilli comme des héros à leur retour de Turin

Il ne manque qu’une chose : le Scudetto.

Avec leur victoire à Turin face à la Juve ce dimanche (0-1), les hommes de Luciano Spalletti se sont encore un peu plus rapprochés du titre. La défaite de son dauphin, la Lazio, face au Torino la veille (0-1) a permis au Napoli d’accentuer son avance en tête de la Serie A (dix-sept points). Un écart qui pourrait devenir définitif dès le week-end prochain, en cas de victoire de Naples samedi contre la Salernitana au Stadio Diego Maradona et de défaite de la Lazio le lendemain contre l’Inter à San Siro. Malgré ce grand pas, le coach Spalletti reste dans rôle, très mesuré tant que rien n’est mathématiquement acquis : « Mais on doit encore attendre avant de déboucher les bouteilles et les cœurs, parce qu’il y a encore un peu de temps » , a-t-il déclaré après la rencontre au micro de DAZN.…

MH pour SOFOOT.com