Les joueurs du Dynamo Kyiv réagissent aux provocations de supporters grecs sur la guerre

Vainqueurs de leur troisième tour de qualification de Ligue Europa Conference face à l’Aris Salonique aux tirs au but (2-2 score cumulé), les joueurs du Dynamo Kyiv sont allés célébrer la victoire face au parcage visiteurs, collectivement. S’ils sont allés se payer les supporters grecs qui avaient fait le déplacement, c’était pour répondre à des banderoles du match aller. Ces dernières visaient le bataillon Azov, unité de la garde nationale ukrainienne formée en 2014, réunissant des volontaires et pointée du doigt pour ses liens avec l’extrême droite, l’ultranationalisme et le néonazisme. Des accusations reprises par les ultras de Salonique à l’aller.

For context here’s what Aris ultras him up last week…

AH pour SOFOOT.com