Les joueurs de l’OM interpellés par les supporters au Moustoir

information fournie par So Foot • 10/04/2023 à 10:33

La frustration gagne les rangs marseillais.

Après une énième mauvaise opération pour l’OM dimanche soir à Lorient, le ton est un peu monté entre plusieurs joueurs et quelques supporters marseillais. Au pied du parcage, Matteo Guendouzi, Valentin Rongier et Chancel Mbemba se sont expliqués quelques instants avec plusieurs supporters marseillais, sortis de la tribune. Si la teneur précise des débats n’a pas filtré, les expressions faciales des différents interlocuteurs suggèrent la frustration et un début de colère dans le camp des supporters.…

AH pour SOFOOT.com