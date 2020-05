Les joueurs de football ont-il besoin de cracher pendant les matchs, pour leur santé ?

Selon le chef du comité médical de la FIFA Michel D'Hooghe, l'instance songerait à interdire les crachats des footballeurs pendant les matchs pour réduire les risques de propagation du coronavirus. Pour chaque mollard envoyé sur la pelouse (ou ailleurs), les joueurs écoperaient alors d'un carton jaune. Mais est-ce que ce geste, totalement démocratisé dans le monde du ballon rond, est nécessaire physiologiquement parlant ? Ceux qui éjectent leur salive par la bouche se font-ils du bien en se comportant ainsi, et en ont-ils vraiment besoin ?

Grippe porcine et surplus salivaire

Mine de rien, les footballeurs sont loin d'être épargnés durant cette pandémie de coronavirus. Outre les cas de contamination, les joueurs sont dans l'obligation de gérer une période particulière : privation d'entraînement et de compétition, confinement à domicile imposé, enfants à garder, absence d'applaudissements à leur encontre, dons financiers ou matériels à réaliser, salaire à diminuer... Et voilà que maintenant, un de leur geste préféré sur le terrain est menacé lors de la prochaine reprise : il paraît que le crachat pourrait être interdit, quand la balle aura de nouveau le droit de rouler. Cessons le sarcasme, et venons-en au but : le crachat, hyper démocratisé dans le monde du ballon rond et adopté par une grande majorité de footeux pendant les matchs, est dans le viseur des autorités.Dans les colonnes du, le chef du comité médical de la FIFA a ainsi soumis l'idée de sanctionner d'un avertissement tout auteur de mollard envoyé sur la pelouse (ou ailleurs). Avec pour objectif de diminuer les potentiels risques de transmission du Covid-19, la salive pouvant vraisemblablement rester des heures sur le gazon et se transformer en dangereux vecteur de propagation :Pourquoi pas, après tout ? En 2009 déjà, durant l'épidémie de grippe porcine, les autorités sanitaires d'outre-Manche déconseillaient la chose. Mais avant d'opter pour la répression, encore faut-il comprendre pourquoi les joueurs sont à ce point