Les joueurs à suivre à la Coupe du monde U20

Diego Maradona, Seydou Keita, Lionel Messi, Javier Saviola, Sergio Agüero, Paul Pogba, la liste des joueurs sacrés Ballon d'or du Mondial U20 regorge de noms ronflants. Et cette édition 2023, bien qu'amputée de nombreux talents, devrait à nouveau voir des futurs pépites mondiales s'affronter. Voici notre sélection des principaux joueurs à suivre.

Malamine Efekele

Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Elye Wahi, Mathys Tel, Malo Gusto, Saël Kumbedi ou même Rayan Cherki. La liste des joueurs qui auraient pu participer à la fête avec l’équipe de France s’ils avaient eu envie, si leurs clubs les avaient libérés et si la FIFA n’avait pas eu l’idée de mettre ça en pleine saison a de quoi faire saliver. Sauf qu’aucun des joueurs cités n’est présent en Argentine. Heureusement, le réservoir de talents est immense et il y aura quand même de quoi frissonner avec les Bleuets. Notamment grâce à Malamine Efekele. Né en région parisienne, formé à l’AS Bondy, passé par l’INF Clairefontaine et devenu professionnel à l’AS Monaco, celui qui a claqué 17 buts avec les U19 lors de la saison 2021/202 est la copie conforme de Kylian Mbappé. Dans le parcours donc mais aussi physiquement où Efekele pousse la comparaison en étant un sosie plus ou moins proche du Kyks. Alors oui, à 18 ans Mbappé était déjà champion de France, appelé chez les A en équipe de France et claquait des buts en quart de finale de Ligue des champions mais Efekele le fera aussi dans le futur puisqu’il fait tout comme son aîné. Alors rendez-vous en 2030 pour le voir planter un triplé en finale du Mondial. Le vrai cette fois-ci.

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com