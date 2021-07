Les jouets seront plus chers à Noël, préviennent Mattel et Hasbro

Les fabricants de jouets mettent en avant l'augmentation du coût de certaines matières premières et du transport de fret.

Un magasin de jouets. ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Mauvaise surprise pour les parents et grands-parents : malgré des bons résultats financiers, les fabricants de jouets Mattel et Hasbro ont tous deux indiqué que les jouets seraient vendus plus cher pour le prochain Noël. En cause : l'augmentation du coût de certaines matières premières et du transport de fret, la crise sanitaire ayant déstabilisé les chaînes d'approvisionnement de nombreux secteurs.

"Nous n'avons pas défini (quels produits seront affectés, ndlr), mais c'est en réponse à certaines des pressions inflationnistes", a expliqué le directeur général de Mattel, Ynon Kreiz, sur la BBC , des propos relayés par BFMTV . "Nous ne sommes pas les seuls à l'avoir fait. Dans notre industrie, tout le monde l'a fait et personne n'est surpris", a-t-il ajouté.

Son concurrent Hasbro a annoncé une décision similaire. "Le fret maritime est environ quatre fois plus cher qu'il y a un an", a expliqué le PDG du groupe Brian Goldner sur CNCB .

Des résultats meilleurs qu'escomptés

Soutenu par la forte croissance des ventes de ses petites voitures et de ses poupées, Barbie en tête, Mattel a pourtant dévoilé mardi 27 juillet des résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre. Son chiffre d'affaires a bondi de 40% par rapport à la même période en 2020, pour atteindre 1,03 milliard de dollars, soit au-dessus des 868 millions anticipés par les analystes. Le fabricant de jouets a réduit sa perte nette à 6 millions de dollars, contre 111 millions au premier trimestre 2020.

Les ventes de voitures Hot Wheels ou Cars ont décollé de 68% tandis que celles des poupées ont bondi de 51%. Les revenus tirés des figurines, de jeux de construction et de sociétés comme le Uno ont progressé, plus modestement, de 32%, comme ceux générés par les jouets pour les jeunes enfants, dont les marques Fisher-Price et Thomas & Friends, qui sont montés de 15%.

De son côté, Hasbro, qui a publié ses résultats lundi, a vu son chiffre d'affaires décoller de 54% au deuxième trimestre grâce notamment au succès des cartes Magic et Donjons & Dragons et au rebond de ses activités audiovisuelles. Les ventes de la branche de jouets et jeux traditionnels comme les pistolets Nerf, les figurines Transformers, les pâtes à modeler Play-Doh, ont augmenté de 33%.

La division consacrée aux contenus audiovisuels, comme les dessins animés Peppa Pig et PJ Masks, est de son côté repartie de l'avant, progressant de 47%. Elle avait fortement pâti pendant la pandémie de la fermeture de nombreux cinémas et d'une moindre production de dessins animés et séries pour la télévision avec la fermeture des plateaux de tournage.

Le fabricant a toutefois encaissé une perte nette de 23 millions de dollars.