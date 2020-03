Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les JO du 23 juillet au 8 août 2021 Reuters • 30/03/2020 à 14:13









Les JO du 23 juillet au 8 août 2021 par Victor Gatinel (iDalgo) La Commission exécutive du Comité international olympique a tranché : les JO de Tokyo auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021 soit un an après la date initiale (24 juillet - 9 août 2020). Reporté en raison de la pandémie mondiale du COVID-19 qui paralyse la planète, l'événement privilégie la période estivale comme le révèle l'agence de presse japonaise Kyodo News. L'organisation a étudié la possibilité d'avancer les Jeux au printemps pour bénéficier de meilleures conditions météorologiques mais cela impact directement tous les autres calendriers sportifs. La capitale nippone accueillera donc les athlètes au coeur de l'été.

