Les JO de Tokyo reportés, victimes du coronavirus

Le premier ministre Shinzo Abe et le patron du CIO Thomas Bach, réunis à un an du coup d'envoi initial des Jeux de Tokyo, le 24 juillet 2019, viennent d'entériner leur report ( AFP / Behrouz MEHRI )

Face à la pandémie de coronavirus, les Jeux olympiques de Tokyo prévus initialement en 2020 ont été officiellement reportés mardi, "au plus tard à l'été 2021", une première pour des JO de l'ère moderne en temps de paix.

Auparavant seuls les deux conflits mondiaux du 20e siècle avaient entraîné le report technique puis l'annulation de Jeux.

"Dans les circonstances actuelles et sur la base des informations fournies aujourd'hui (mardi) par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux olympiques de Tokyo doivent être reprogrammés après 2020 et au plus tard à l'été 2021, afin de sauvegarder la santé des sportifs et tous ceux impliqués dans les JO ainsi que la communauté internationale" a annoncé le CIO dans un communiqué.

Peu avant, à Tokyo, à l'issue d'un conférence téléphonique avec le président du CIO, Thomas Bach, le Premier ministre japonais Shinzo Abe avait annoncé qu'il avait "proposé de reporter (les JO) d'environ un an" et que le président du CIO avait "accepté à 100%".

Ces Jeux olympiques, qui s'appelleront toujours JO-2020, seront "le témoignage de la défaite du virus" face à l'humanité, a lancé Shinzo Abe.

En attendant, le relais de la flamme olympique, qui devait débuter jeudi, a été lui aussi reporté.

C'est un énorme coup dur pour la ville de Tokyo et le Japon, qui se préparaient minutieusement depuis des années à accueillir le plus grand événement sportif de la planète du 24 juillet au 9 août, suivis des Paralympiques du 25 août au 6 septembre.

Avant de s'y résoudre, les autorités japonaises et le CIO avaient été longtemps réticents à envisager officiellement de modifier le calendrier des JO.

Le premier ministre japonais Shinzo Abe lors d'un point presse devant sa résidence officielle à Tokyo, le 24 mars 2020 ( POOL / CHARLY TRIBALLEAU )

Le CIO avait indiqué dimanche qu'il se donnait quatre semaines pour prendre une décision mais la pression d'athlètes, puis de fédérations sportives nationales et internationales, devenait de jour en jour plus forte avec la propagation inexorable du coronavirus, apparu en Chine fin 2019 et qui sévit désormais massivement ailleurs dans le monde, notamment en Europe.

- "Ni faisable ni souhaitable" -

Dès lundi, certaines voix du CIO avaient plaidé pour un report.

"Mon interprétation de l'annonce du CIO (de dimanche) est qu'ils ne veulent pas annuler les JO et qu'ils ne pensent pas pouvoir continuer de les maintenir à la date du 24 juillet", avait expliqué à l'AFP le Canadien Dick Pound, membre historique du CIO.

Carte montrant les principaux sites qui accueilleront les jeux olympiques à Tokyo en 2020 ( AFP / )

La très puissante fédération internationale d'athlétisme, sport numéro un aux JO, avait pris clairement position, estimant qu'ouvrir les Jeux le 24 juillet n'était "ni faisable ni souhaitable", selon son président Sebastian Coe.

Une prise de position tranchée qui est intervenue alors que la plupart des compétitions sportives sont à l'arrêt sur l'ensemble des continents, où plus d'un milliard de personnes doivent rester chez elles, avec des mesures de confinement souvent drastiques.

Le coronavirus Covid-19 a fait au moins 16.961 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11h00 GMT.

Plus de 386.350 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 175 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.

- Le Canada ne voulait pas y aller -

Un nombre grandissant de fédérations sportives nationales avaient appelé ces derniers jours à un report de l'événement, emboîtant le pas à des critiques d'athlètes d'abord isolées.

Les comités olympique et paralympique du Canada sont allés jusqu'à annoncer dimanche qu'ils n'enverraient pas leurs athlètes si les JO étaient maintenus cet été. "La bonne décision à prendre", a jugé le Premier ministre Justin Trudeau.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau, le 23 mars 2020 à Ottawa, s'est montré hostile à la tenue des JO japonais cet été ( AFP / Dave Chan )

Le Comité national suisse a officiellement demandé lundi le report des JO. Le Comité australien a estimé que les Jeux ne pourraient se tenir en juillet.

Se rangeant derrière l'avis de ses sportifs, consultés dimanche, et favorables pour les deux tiers à un report des Jeux, le comité olympique américain, plus grosse délégation aux JO, s'est positionné en faveur d'un renvoi de l'échéance.

En France le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'était aussi déclaré dimanche peu enclin à envoyer des sportifs au Japon dans quatre mois.

Au-delà des questions de santé, la pandémie actuelle de coronavirus pose d'énormes difficultés pour les sportifs qui ne peuvent ni s'entraîner en vue des JO, ni même, dans un certain nombre de disciplines, tenter de se qualifier, faute de compétition.

Le patron du CIO Thomas Bach, lors d'un point presse à l'issue de la session de l'instance à Lausanne, le 11 janvier 2020 ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Un report d'un événement aussi gigantesque est toutefois une "opération très complexe", a prévenu samedi le président du CIO, Thomas Bach, dans un entretien avec le média régional allemand SWR. "Reporter les Jeux olympiques n'est pas comme décaler un match de football au samedi suivant". Voilà le défi auquel le CIO et le Comité organisateur vont devoir s'atteler.

