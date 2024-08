Les Jeux paralympiques commencent, Paris veut relancer la "fête"

Une vue des environs de la place de la Concorde, où auront lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, le 21 août 2024 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Deux semaines après la fin de JO à succès, Paris veut à nouveau susciter le plus grand enthousiasme pour ses Jeux paralympiques, les premiers de l'histoire sur le sol français, qui débutent mercredi par une cérémonie d'ouverture inédite au cœur de la capitale.

"La fête continue", a lancé, en français dans le texte, le président du comité paralympique Andrew Parsons mardi, à la veille de la cérémonie d'ouverture.

Comme pour la cérémonie hors normes des JO, la première de l'histoire hors stade, celle des Jeux paralympiques se déroulera elle aussi en dehors d'une enceinte sportive. La plupart des 4.400 athlètes sont attendus entre les Champs-Elysées et la Place de la Concorde, pour un spectacle intitulé "Paradoxe".

Celui-ci est chorégraphié par le Suédois Alexander Ekman, toujours sous la houlette du directeur artistique Thomas Jolly et de Victor Le Masne pour la musique.

Quelque 30.000 personnes sont attendues à la Concorde et 15.000 places seront ouvertes au public en bas des Champs-Elysées, lors d’une journée où la circulation sera difficile à Paris. "Cette cérémonie sera incroyable, la ville va entourer les athlètes, comme pour leur faire un calin", s'enthousiasme Andrew Parsons.

Sites prévus pour les Jeux paralympiques 2024 à Paris, avec le détail des disciplines ( AFP / Paz PIZARRO )

S'en suivront 11 jours de compétition, jusqu’au 8 septembre, dans la plupart des mêmes sites qui ont rythmé les Jeux olympiques, comme le Grand Palais (escrime fauteuil et para-taekwondo) ou les Invalides (para tir à l’arc), avec une mascotte quasi identique, une "Phryge" portant une lame de course en carbone, et une flamme qui brillera dans la vasque du jardin des Tuileries après quatre jours de parcours dans toute la France.

- Parenthèse enchantée -

"On a vécu deux semaines de Jeux olympiques vraiment exceptionnels, et moi je suis persuadé que ces Jeux paralympiques seront la même chose", disait lundi le para-athlète Alexis Hanquinquant, l'un des deux porte-drapeaux de la délégation française, avec Nantenin Keïta (elle aussi para-athlète), lors d'une conférence de presse.

L'événement parviendra-t-il à susciter le même engouement ? Si le pays a semblé vivre une "parenthèse enchantée" pendant les JO, la vie quotidienne a depuis repris son cours. Et les Jeux paralympiques devront composer dans le calendrier avec la rentrée scolaire et politique.

L'arrivée de la flamme des Paralympiques en France, en présence du président du comité d'organisation Tony Estanguet, le 25 août 2024 à Coquelles (Pas-de-Calais) ( AFP / LOU BENOIST )

"Je pense que les Jeux et le sport font du bien", souligne Nantenin Keïta. "On a besoin de ça en ce moment, on a besoin d'événements qui nous rassemblent".

"Oui il y a une rentrée politique, mais je pense que les Français vont savoir faire la part des choses et vont s'autoriser à s'approprier les Jeux paralympiques", a aussi assuré Tony Estanguet, président du comité d'organisation. "On a décidé à dessein de positionner les Jeux en pleine rentrée", ce qui permet à 200.000 écoliers de venir dans les stades, a-t-il défendu.

- Deux millions de billets ont trouvé preneurs -

La billetterie paralympique a elle trouvé un nouvel élan depuis les Jeux, avec désormais environ deux millions de sésames alloués ou vendus, sur 2,5 millions mis en vente en octobre dernier. Le nombre de chaînes de télévision qui suivront la compétition, 165, est aussi record.

Pour Diede de Groot, joueuse néerlandaise de tennis en fauteuil roulant, ces Jeux doivent être une occasion de mettre davantage en lumière les exploits réalisés par les parasportifs auprès du grand public.

Le para-triathlète français Alexis Hanquinquant, qui sera porte-drapeau de la cérémonie d'ouverture, lors de sa victoire aux Jeux paralympiques de Tokyo, le 28 août 2021 ( AFP / Charly TRIBALLEAU )

"Nous avons fait un pas en avant depuis Rio (en 2016), depuis Tokyo (en 2021). Nous sommes tellement visibles et je pense que nous devons considérer cela comme un défi à relever pour nous améliorer encore" et "rendre les choses plus visibles pour les autres", explique la joueuse de tennis fauteuil la plus titrée de l'histoire en Grand Chelem.

Au total, 168 délégations, là encore un record, vont s'affronter dans les 22 disciplines des Jeux. Avec pour objectif, aussi, de montrer que le parasport est avant tout du sport.