Les jeux de société, une passion française

Des remerciements, des selfies de joueurs avec ses créations et des demandes de précisions sur les règles... Chaque jour, Bruno Cathala reçoit des dizaines de mails. Le Français jouit d'une renommée qui dépasse nos frontières. Cet ancien ingénieur de 56 ans a publié plus de 110 jeux de société depuis 2002. Ses deux best-sellers ont dépassé les 700 000 ventes chacun : 7 Wonders Duel, créé avec Antoine Bauza, autre grand nom du secteur, et Kingdomino, qui a remporté un prix à Essen, en Allemagne, lors du plus important festival du jeu au monde. « Un fan en Europe de l'Est a même lancé le Cathala Day, en 2016, s'étonne Bruno Cathala. Chaque 22 novembre, pour mon anniversaire, les gens postent des photos d'eux en train de jouer avec mes créations ! » En France, plus de 19 millions de jeux de société ont été écoulés l'an dernier, selon le spécialiste NPD Group, pour un chiffre d'affaires de 342 millions d'euros (+8 % par rapport à 2017). Deux références indéboulonnables, vieilles de plus de 70 ans, Scrabble et Monopoly, dopent les chiffres grâce à des versions modernisées (comme le Monopoly Tricheur), mais des titres récents sont aussi devenus des classiques. Notamment Dobble, sorti en 2009, où il faut repérer des dessins communs à plusieurs cartes, et Blanc-Manger Coco, apparu en 2014, où l'on associe des mots pour former des phrases salaces. En fait, le secteur manifeste une vigueur croissante en France : 1200 nouveautés sont sorties en 2018, contre 500 en 2010 ! Et beaucoup ne sont pas destinées aux enfants. Les adultes français ont acheté pour eux-mêmes plus de 3,7 millions de boîtes en 2018 (+ 30 % par rapport à 2017). Les jeux de société modernes, stars d'événements comme le Festival des jeux de Cannes, en février, ou Paris est ludique ! en juin, se dénichent dans les boutiques spécialisées, de plus en plus nombreuses, mais dorénavant aussi dans les enseignes grand public, comme la Fnac. ...