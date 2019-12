Les jeux de société que nous adorons

Comparatif « Wirecutter ». Ces jeux de plateau qui nous tiennent beaucoup à cœur sont destinés aux joueurs confirmés, adultes ou adolescents, qu'ils soient amateurs d'aventures collaboratives ou de jeux de stratégie où l'on s'affronte. On trouve aussi dans cette sélection quelques représentants de la nouvelle tendance des « beaux jeux » sur l'art, l'architecture, les oiseaux, etc.

Réalisée aux États-Unis, cette liste de recommandations de jeux de société a été initialement publiée en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez la lire ici en version originale.

Des milliers de jeux de plateau sortent chaque année, bien plus que notre guide des meilleurs jeux de société pour débutants ne pourra jamais absorber. Voici quelques-uns des favoris de la rédaction de Wirecutter, qui ne sont peut-être pas tous d'un niveau instantanément abordable pour les novices, mais ont d'autres qualités. Que vous recherchiez des jeux de stratégie de haut niveau, des scénarios de coopération, ou tout simplement un jeu qui soit beau à voir et à toucher, les jeux ci-dessous ont été les plus récurrents lors de nos soirées jeux et ils devraient vous plaire aussi.

Un jeu de stratégie pour exercer vos talents

Scythe (80 euros environ au jour de la publication)

Nombre de joueurs : 1 à 5 Durée de partie : 90 à 115 minutes (ou plus) Règles : site de l'éditeur du jeu (PDF en anglais) ou vidéo en français Âge : 14 +

Pourquoi nous l'adorons : Entre le temps de déchiffrage des règles, très denses, et la correction de multiples erreurs à chaque tour, notre première partie complète de Scythe a fini par durer six heures ! Néanmoins, nous sommes devenus immédiatement accros à la profondeur insondable de sa stratégie et à l'esthétique mi-punk mi-victorienne de ce monde en construction. Notre collaborateur Gregory Han n'avait déjà pas de mots assez élogieux pour le décrire dans notre Guide des cadeaux 2016 (en anglais). Depuis, nos parties se sont rapprochées de la durée annoncée (90 à 115 minutes). Mais ce jeu a aussi envahi nos soirées jeux hebdomadaires et a même provoqué l'ouverture d'un groupe de discussion en ligne dédié aux stratégies, à l'invention et au partage de mèmes, ainsi qu'à l'organisation de parties impromptues.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr