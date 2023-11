« Les jeunes sportifs sont trop facilement à la merci des pédophiles »

Dimanche, à 23h10, M6 diffusera un numéro d' Enquête exclusive consacré aux violences sexuelles dans le milieu du foot. Les deux réalisateurs, Caroline Noguéras et Fabien Touati, racontent les dysfonctionnements aberrants qu'ils ont constatés aux quatre coins de la France, à tous les niveaux.

Votre documentaire s’intitule Foot et violences sexuelles : la bombe à retardement . En quoi ce sujet est-il une bombe à retardement ?

Caroline Noguéras : Le thème des violences sexuelles dans le sport fait débat depuis quelques années maintenant. La parole a commencé à se libérer, notamment avec la patineuse Sarah Abitbol. Au départ, on voulait faire un sujet sur les violences sexuelles dans le sport, et on s’est aperçu qu’il y avait de grosses problématiques dans le foot. Il y avait cet ultime tabou à lever : ça touche souvent des petits garçons, et ça fait référence à l’homosexualité – même si ce n’en est pas, puisque là, c’est de la pédophilie. L’enquête est allée au-delà de ce qu’on pouvait malheureusement imaginer.…

Propos recueillis par Quentin Ballue // Photos : Renaud Bouchez, pour So Foot pour SOFOOT.com