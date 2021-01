Les jeunes, grands perdants de la crise du Covid-19

Que ce soit d'un point de vue financier ou psychologique, les jeunes sont particulièrement affectés par les mesures de restrictions mises en place depuis près d'un an pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Manifestation d'étudiants le 21 janvier à Toulouse. ( AFP / GEORGES GOBET )

"C'est dur d'avoir 20 ans en 2020", reconnaissait Emmanuel Macron il y a quelques mois. Privés de cours en présentiel, de soirées entre amis, de petits boulots alimentaires ou encore freinés sur le marché de l'emploi, les jeunes sont en effet particulièrement affectés par la crise du Covid-19, qui touche le monde depuis près d'un an.

D'un point de vue financier d'abord. Les étudiants et les jeunes actifs ne vivant plus chez leurs parents se retrouvent davantage en difficulté financière que le reste de la population à mesure que la crise dure , révèle une étude publiée mercredi 27 janvier par le Conseil d'analyse économique (CAE) sur les bases de données bancaires.

5 à 10% de baisse de revenus depuis l'été dernier

Si dans la première partie de la crise la situation des jeunes n'a pas été différente de celle du reste des ménages en matières d'évolution de revenus, "on observe une forme de décrochage à partir d'août", constate cette étude, qui se base sur l'analyse d'un échantillon de données bancaires de ménages anonymisé du réseau Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Pour l'ensemble de la population, le revenu baisse en moyenne jusqu'à 5% depuis cette date. Or la baisse est de 5 à 10% parmi ces jeunes.

L'analyse du CAE montre aussi que depuis le mois de mai, la proportion des jeunes actifs qui sont financièrement "dans le rouge", est "souvent plus élevée en 2020 par rapport à 2019".

L'épidémie de Covid-19 a donc globalement accentué la situation d'avant-crise , puisque "la part des jeunes actifs 'dans le rouge' était déjà très supérieure à celle de la population générale avant la crise", souligne l'étude. Elle était ainsi de l'ordre de 22 à 23% en 2019, contre environ 15% pour la population totale, comme pour les étudiants.

Une génération de dépressifs

Si ces données sont restreintes, elles vont dans le sens des difficultés dont font état de nombreux jeunes depuis plusieurs semaines, qui se matérialisent par l'augmentation du recours aux bourses alimentaires, un décrochage universitaire ou des difficultés psychologiques.

Sur ce dernier point, une enquête publiée jeudi 28 janvier confirme que la crise sanitaire pèse sur la santé mentale des jeunes Français. Près des deux tiers des jeunes de cette tranche d'âge interrogés (61%) estiment que la crise sanitaire "aura des conséquences négatives sur leur santé mentale, "un peu" pour 42% d'entre eux et "beaucoup" pour 19%, indique cette enquête réalisée par l'institut Ipsos pour la Fondation Fontamental, réseau de chercheurs sur les maladies psychiatriques. Chez l'ensemble des Français, tous âges confondus, cette proportion n'est que de 50%.

Interrogés spontanément, près d'un jeune sur trois (32%) déclare être personnellement concerné par un problème de santé mental parmi une liste de huit troubles suggérés (dépression, anorexie, troubles obsessionnels compulsifs, phobies et troubles anxieux, etc.) Mais leurs réponses à un questionnaire couramment utilisé en psychiatrie pour mesurer le niveau d'anxiété montre que 40% pourraient souffrir d'un "trouble anxieux généralisé" , et même 47% chez les 22-24 ans, "plus fréquemment isolés hors du foyer familial". Ce niveau est là encore largement supérieur à l'ensemble des répondants, tous âges confondus (31%).

Le même type de questionnaire ciblé sur les troubles dépressifs suggère que plus d'un jeune sur cinq (21%) "a présenté des troubles dépressifs sévères ou modérément sévères" au cours des deux semaines précédant le sondage.

Chiffre préoccupant, près d'un tiers (29%) a évoqué des pensées suicidaires, en répondant "plusieurs jours" , "plus de la moitié du temps" ou "presque tous les jours" à l'affirmation : "Vous avez pensé que vous seriez mieux mort ou pensé à vous blesser d'une façon ou d'une autre".