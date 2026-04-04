Les Italiens vont-ils supporter le Canada cet été ?

Le couteau dans la plaie. Sans leur Nazionale chérie à la Coupe du monde, l’été risque d’être long pour les Italiens. À moins qu’ils roulent pour une autre équipe ? C’est ce qu’espère la fédération canadienne, qui a passé un appel à toute la communauté italienne de Toronto : « N’attendez pas quatre ans de plus. Échangez votre maillot pour celui du Canada. » Rendez-vous était donné ce samedi devant le Café diplomatico, dans le quartier de Little Italy : pour un maillot italien apporté, un tout nouveau maillot du Canada offert .

Des dizaines de fans ont fait la queue sur le trottoir et les stocks ont été épuisés en moins de 30 minutes , rapporte Radio Canada. L’initiative a (évidemment) suscité des réponses hostiles sur les réseaux sociaux, mais Canada Soccer n’a pas lâché le morceau : « De nombreux Italo-Canadiens, d’un océan à l’autre, ont contribué à façonner le soccer canadien, et nous voulons qu’ils sachent que notre équipe est prête à les représenter, ainsi que tous les Canadiens, sur la scène mondiale ! » …

QB pour SOFOOT.com