Les internes en grève pour dénoncer «la décadence de l'hôpital public»

« On n'aime pas faire grève ; si on part, c'est que ça ne va vraiment pas ! » Comme une grande partie des 27 000 internes de France, Nathan El Bèze cessera le travail ce mardi 10 décembre, à l'appel de l'ISNI, l'Intersyndicale nationale des internes, qui a déposé un préavis de grève illimité. Sans ces milliers d'étudiants de la 7e à la 10e année de médecine, beaucoup de services hospitaliers ne pourraient pas tourner.Cette dépendance très forte explique sans doute « les nombreuses pressions et menaces reçues de la direction de leur hôpital par des internes de Marseille (Bouches-du-Rhône), Montpellier (Hérault), Toulouse (Haute-Garonne) et autres, pour ne pas faire grève », dénonce Pierre Colaux, vice-président de l'ISNI, où l'on prédit une participation de 70 % à 90 % dans la cité phocéenne ou la Ville rose mais aussi à Nice (Alpes-Maritimes) ou à Lyon (Rhône)...Un quart des postes de titulaires vacantsL'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui accueille actuellement 3171 internes dans ses 39 établissements franciliens, n'échappe pas au mouvement. La direction prévoit « des arrêts de travail à durées variables », sans en savoir davantage. En tant que stagiaires, les internes ne pourront être réquisitionnés qu'en ultime recours, après que les titulaires et autres seniors ont été assignés. C'est dire si le risque de perturbation est fort dans les hôpitaux publics, où beaucoup de consultations ont été annulées ou reportées.Mal payés, corvéables à merci, ces futurs médecins en formation sont devenus au fil des ans la roue de secours permanente d'un secteur public où 25 % des postes de titulaires sont vacants. Etudiant en 9e année de médecine et interne en cardiologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris (XIIIe), Nathan El Bèze, lui, fera grève pour trois raisons.« D'abord et surtout la décadence de l'hôpital public, détaille-t-il. Ensuite le ...