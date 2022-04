Les instruments du télescope James Webb opérationnels

Illustration artistique fournie par la Nasa en août 2007 du télescope spatial James Webb ( NASA / HO )

Le télescope spatial James Webb, situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, a achevé sa phase d'alignement de ses instruments scientifiques, désormais opérationnels pour explorer les confins de l'Univers, a annoncé la Nasa.

Les quatre puissants instruments, trois imageurs et un spectrographe, se sont alignés avec succès au miroir principal (6,5 mètres de diamètre), dont le déploiement s'est terminé début janvier, deux semaines après le décollage du télescope James Webb (JWST) depuis la Guyane française.

Chacun a atteint sa "température opérationnelle", et est désormais prêt pour sa mise en service scientifique, a détaillé jeudi la Nasa dans un communiqué.

En attendant les premières images d'observations scientifiques, prévues pour l'été, les instruments ont confirmé qu'ils étaient capables de "capturer des images nettes et bien ciblées".

Images fournies par la Nasa d'étoiles et de gaz du grand nuage de Magellan, une petite galaxie naine satellite de la Voie lactée ( NASA/STScI / Handout )

Comme ces images d'étoiles et de gaz du grand nuage de Magellan, une petite galaxie naine satellite de la Voie lactée, prise par l'instrument Mirim.

"Cette première image a été tout de suite magnifique car on voyait la qualité d'images qu'on cherchait" a tweeté le responsable scientifique du Mirim au CEA, Pierre-Olivier Lagage.

"Tout marche au mieux et maintenant je suis sûr qu'il va y avoir de la science +transformationnelle+. Je suis complètement certain qu'avec le JWST on va faire avancer la science à pas de géants", a ajouté l'astrophysicien, ému.

Le miroir principal du télescope spatial James Webb de la Nasa au Johnson Space Center à Houston, au Texas, en mai 2017. ( NASA / Chris GUNN )

"Ces images de test remarquables démontrent ce que les gens à travers les pays et les continents peuvent accomplir lorsqu'il existe une vision scientifique audacieuse pour explorer l'univers", a déclaré de son côté Lee Feinberg, responsable des éléments du télescope optique Webb au Goddard Space Flight Center de la Nasa.

D'une valeur de 10 milliards de dollars, James Webb est attendu par les astronomes du monde entier et doit permettre d'observer notamment les premières galaxies, formées seulement environ 200 millions d'années après le Big Bang.