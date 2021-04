Les inondations en Indonésie et au Timor oriental font plus de 110 morts, des dizaines de disparus

Des inondations et crues soudaines dans le sillage des pluies torrentielles provoquées par le cyclone tropical Seroja ont semé le chaos dans les zones situées entre Florès, en Indonésie, et le Timor oriental, poussant des milliers de personnes à rechercher un abri dans des centres d'accueil.

Le déluge a fait déborder des réservoirs d'eau et inondé des milliers de maisons, alors que les secouristes s'efforçaient de porter assistance aux sinistrés.

Les pluies diluviennes devraient se poursuivre mardi, avec des vagues atteignant six mètres de haut, selon l'agence indonésienne de gestion des catastrophes.

La tempête qui se dirige vers l'Australie a tué au

Photo prise le 5 avril 2021 et publiée par l'Agence nationale de recherche et de sauvetage (BASARNAS) qui montre un sauveteur récupérant le corps d'une victime dans le village de Nelemamadike, dans l'est de Flores, après que des pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des glissements de terrain en Indonésie et au Timor oriental. ( NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY / HANDOUT )