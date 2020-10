Les inégalités géographiques d'accès aux soins sont de plus en plus importantes en France

Selon la nouvelle édition de l'Observatoire de la Mutualité française publiée vendredi 2 octobre, les déserts médicaux se sont multipliés en France ces dernières années.

(Photo d'illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

La Mutualité française, qui regroupe 540 mutuelles, tire la sonnette d'alarme sur l'accès aux soins en France, qui subit selon elle une double tension . Alors que la demande de soins s'accroît, en raison notamment du vieillissement de la population, les inégalités géographiques d'accès aux soins sont de plus en plus importantes, souligne-t-elle dans la nouvelle édition de l'Observatoire Place de la santé publiée vendredi 2 octobre.

La densité moyenne de médecins était de 339 pour 100.000 habitants en 2019. Un niveau dans la moyenne des pays de l'OCDE, mais qui cache de nombreuses disparités. En effet, les déserts médicaux se sont multipliés ces dernières années . En 2018, 7,4 millions de personnes soit plus d'un dixième de la population (11,1 %) , vivaient dans une commune où l'accès à un médecin généraliste est limité, contre seulement 7,6% en 2012.

Ces déserts médicaux sont essentiellement concentrés dans le centre et le nord-ouest de la France, ainsi que dans certaines communes de la région parisienne (Val-d'Oise et Seine-et-Marne). Aujourd'hui par exemple, il faut 97 jours pour décrocher un rendez-vous avec un ophtalmologue dans une petite ville contre 29 jours à Paris, qui regroupe le plus de spécialistes.

Si rien n'est fait, ces disparités ne risquent pas de disparaître, en raison d'une vague de départs à la retraite de médecins dans les dix prochaines années. Selon les estimations de la Mutualités française, le nombre de généralistes aura baissé de 13% entre 2010 et 2025.

"Si les tendances sont ancrées, elles n'en sont pas pour autant irrémédiables, souligne néanmons la Mutualité française, en témoignent des initiatives probantes, qu'il s'agisse du partage de compétences, de la délégation de tâches, de l'exercice pluriprofessionnel regroupé ou encore de la télémédecine".