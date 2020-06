Les incidents de paiements ont diminué en mai

Toutefois, cette baisse reflète la baisse d'activité due aux mesures de confinement. La reprise des échanges pourraient renouveler les difficultés de paiement interentreprises.

Des cartes de crédit (illustration) ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

Les retards de paiement des entreprises ont diminué au mois de mai, selon le comité réuni par Bercy et la Banque de France pour traiter du problème. Ce comité de crise a souligné mercredi que "les incidents de paiement sont actuellement moins nombreux, tant par rapport aux semaines précédentes que par rapport aux années passées". Toutefois, cette diminution a notamment été provoquée par "la baisse d'activité due aux mesures de confinement" entamé à la mi-mars et levé à partir du 11 mai, selon le comité.

"Les règlements effectués actuellement concernent en bonne partie les achats effectués pendant la période de confinement", a détaillé le comité dans un communiqué. Logiquement, "les paiements, et corrélativement les incidents de paiement sont actuellement moins nombreux". Le comité de crise, animé par les médiateurs des entreprises Pierre Pelouzet et du crédit Frédéric Visnovsky, dit rester "vigilant" car "la reprise des échanges avec les entrées en phases 1 puis 2 du déconfinement pourraient renouveler les difficultés de paiement interentreprises".

Des actions contre les mauvaises pratiques des entreprises

Le comité, auquel participent les organisations patronales (Afep, Medef, CPME, U2P) a aussi dressé une liste de seize grandes "entreprises exemplaires qui ont mis en place un paiement accéléré de leurs fournisseurs" et qu'il "tient à féliciter". Dans la liste, on trouve entre autres Engie, Bouygues Telecom, Danone, EDF, Enedis, Iliad (Free), Jouve, L'Oréal, Orange, Sodexo et Système U.

A l'inverse, il a relevé de nouvelles mauvaises pratiques "pour lesquelles des actions ont été mises en place". Parmi elles, les "livraisons forcées" ou encore la "pression à la baisse des tarifs fournisseurs". Le comité a également indiqué qu'il avait d'ores et déjà traité les trois quarts des signalements impliquant des entreprises qui ont un impact structurel dans leur secteur , ce qui donné lieu "à des engagements de la part des entreprises concernées".