Les impôts de production des PME et ETI ont augmenté en 2022, selon la Banque de France

Les impôts de production payés par les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) se sont accrus en 2022, a indiqué jeudi la Banque de France dans deux études consacrées à leur santé financière.

Malgré plusieurs réformes du gouvernement pour alléger les impôts de production - allègement puis suppression de la Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), réduction de la Cotisation foncière (CFE) -, les montants acquittés par les PME au titre de ces impôts ont progressé de 3% en 2022, après un recul de 3,2% en 2021.

La charge fiscale des micro-entreprises liée aux impôts de production a augmenté de 3,5% en 2022 après avoir déjà crû de 6,1% en 2021.

Nombre de PME ne sont cependant pas assujetties à la CVAE et n'ont donc pas profité de son allégement à la fin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, a précisé la Banque de France.

En outre, la valeur ajoutée créée par les PME (+9,4%) et les micro-entreprises (+13,3%) a fortement augmenté en 2022, un dynamisme de l'activité qui a pu augmenter l'assiette de taxation.

Les réformes de la CVAE et de la CFE "bénéficient à des structures plus importantes" que les PME (qui comptent au maximum 250 salariés et réalisent moins de 50 millions de chiffres d'affaires annuel), fait valoir Emilie Quema, directrice des entreprises à la Banque de France.

Pourtant, même dans les ETI (jusqu'à 5.000 salariés et 1,5 milliard de chiffre d'affaires), les impôts de production ont progressé de 7,3% en 2022, après une baisse de 6,2% l'année précédente.

Les deux études, qui se basent sur plus d'un million de liasses fiscales et sur les comptes 2022 des ETI, n'intègrent pas de données relatives aux grandes entreprises pour lesquelles "on attend d'avoir davantage d'informations", précise Emilie Quema.

Le gouvernement affiche depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 sa volonté d'alléger les impôts pour les ménages et les entreprises.

Durant le premier quinquennat du chef de l'Etat, l'exécutif affirme avoir abaissé la fiscalité à hauteur de 50 milliards d'euros, avec notamment un allègement de la CFE et de la CVAE. Cette dernière sera définitivement supprimée en 2024.

Mais le patronat dénonce régulièrement des impôts de production supérieurs en France de plusieurs milliards à ceux d'autres pays européens.

Les deux études publiées jeudi dressent un bilan rassurant de la santé financière du tissu productif français.

Malgré le Covid et la flambée des prix, "les crises se suivent et les entreprises résistent", se félicite Mme Quema.