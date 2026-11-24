Les Îles Salomon envisagent de remplacer leur pacte de sécurité avec la Chine par un traité avec l'Australie

Les Îles Salomon ont informé la Chine du non-renouvellement du pacte de sécurité signé en 2022 entre les deux pays, rapporte mardi le quotidien australien le Sydney Morning Herald, en amont de la visite du Premier ministre de l'archipel en Australie.

Le gouvernement de Matthew Wale, élu cette année au poste de Premier ministre des Îles Salomon, a annoncé à Pékin que l'archipel du Pacifique ne renouvellerait pas le pacte de sécurité de cinq ans qui doit expirer en avril, selon le quotidien australien qui cite des sources anonymes.

L'Australie et les Îles Salomon devraient signer un nouveau traité global à l'occasion de la rencontre entre Matthew Wale et son homologue australien Anthony Albanese mercredi, ajoute le journal.

Les Îles Salomon occupent une position stratégique à quelque 1.600 km au nord-est de l'Australie. La signature du pacte de sécurité avec la Chine avait suscité les inquiétudes des électeurs de l'archipel qui ont voté en faveur de Matthew Wale en mai dernier.

La Chine avance que ses relations avec les Îles Salomon sont basées sur le respect mutuel et l'égalité, Pékin réfute toute manoeuvre géopolitique et nie viser une quelconque tierce partie dans sa coopération avec des nations insulaires du Pacifique.

"La communauté internationale devrait soutenir le développement des nations insulaires du Pacifique, donner la priorité à leur développement autonome, maintenir l'ouverture et l'inclusivité et veiller à ce que la coopération concernée ne soit dirigée contre aucune tierce partie ", a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, lors d’un point de presse régulier.

Le ministère australien des Affaires étrangères et l'ambassade des Îles Salomon à Canberra n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

L'Australie et les Îles Salomon avaient annoncé en juillet un renforcement de leurs relations bilatérales, au lendemain d'un tir d'essai effectué par la Chine d'un missile balistique intercontinental dans le Pacifique.

L'Australie et les Etats-Unis ont exprimé leur inquiétude quant à l'influence grandissante de Pékin dans la région.

(Reportage Renju Jose à Sydney, avec Xiuhao Chen à Pékin; version française Zhifan Liu, édité par Augustin Turpin)