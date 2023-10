Les Îles Marshall écrivent leur préhistoire

C'était le dernier pays sur Terre à ne pas être doté d'équipe nationale de foot. Créée en 2020, la fédération marshallaise de football s’est mise à rêver en grand ces derniers mois à une reconnaissance internationale, pour une nation d’à peine plus de 40 000 âmes. Découverte avec les nouveaux shérifs des Îles Marshall, Lloyd Owers et Justin Walley.

Depuis la fin de l’année dernière, tout a changé ou presque aux Îles Marshall, par l’entremise d’un homme, Lloyd Owers passé par différentes équipes jeunes ou seniors aux États-Unis, au Canada, en Suède ou au Royaume-Uni. Les liens avec ce petit état micronésien perdu au milieu de l’océan pacifique se sont tissés après une consultation organisée sur son blog, pour l’équipe nationale samoane. « J’ai été impliqué dans le projet en décembre 2022. C’est comme ça que les Îles Marshall m’ont connu , raconte l’entraîneur anglais . À un moment, j’ai demandé comment on pouvait les aider. » En effet, la fédération a été créée en 2020 par le fils du président de la république, sans que cela soit véritable suivi d’actes dans un premier temps. En poste, le nouveau directeur technique implique de nouvelles têtes dans l’aventure, comme Justin Walley, l’auteur d’un livre intitulé One Football, No Nets , un ami « rencontré sur Twitter » avec qui il collabore depuis plusieurs années, ou encore Matt Webb, directeur commercial. Le projet s’est développé début 2023. « On s’est vite rendu compte qu’il n’y avait absolument pas de foot dans le pays, ce qui est fou , explique Owers . On s’est demandé ce qu’on voulait. Une équipe nationale ? Un projet au long cours ? Attirer les médias ? On se devait de voir sur le long terme, construire des fondations . J’ai écrit une sorte de manuel pour les écoles, pour les impliquer et que les enfants jouent dans ce cadre-là de façon structurée . Le gouvernement a donné son accord. »

Tout à construire

Avec des rôles bien répartis, les trois comparses ont pu avancer sereinement dans le projet : « Justin a bossé avec la presse pour essayer de rassembler du monde, Matt s’occupait des sponsors, de développer des fonds, un GoFundMe », poursuit Owers. Ce qui a notamment abouti à une prise de contact avec la diaspora marshallienne présente dans l’Arkansas (le pays était une possession des Etats-Unis jusqu’en 1990, NDLR) : « Sur place, on a treize gars qui nous ont dit qu’ils jouaient. Quatre

Par Julien Faure pour SOFOOT.com