Les îles Féroé, plus si nulles que ça ?

Longtemps sparring-partner de matchs dont on ne questionnait pas l'issue, mais l'ampleur de l'écart, les îles Féroé pourraient enchaîner une troisième victoire d'affilée contre la Lettonie.

Un barrage de Ligue Europa

Une fratrie pour rêver

Le 9 mai dernier, après un arrêt forcé de la plupart des championnats, le football se sortait lentement de sa trop longue léthargie. Et cette timide renaissance a pris sa source là où on l'attendait sans doute le moins : aux îles Féroé. Car hormis lorsqu'il joue le rôle de souffre-douleur dans des matchs où les attaquants en manque de buts font le plein de confiance, le football féroïen n'est pas au centre de nos préoccupations footballistiques. Dommage, car ce petit archipel de l'océan Atlantique sort petit à petit la tête des tréfonds du classement FIFA. Et rend même la pareille à certains de ses anciens bourreaux.Pour le compte de la troisième journée de Ligue des nations, les îles Féroé affrontent la Lettonie ce dimanche. Si les Féringiens viennent à l'emporter, ils caracoleront en tête du groupe 1 de la Ligue D avec trois victoires en trois matchs. Une performance encore inespérée il y a quelques années, tant ce petit pays d'un peu moins de 50 000 habitants se plaçait comme le mauvais élève de la classe européenne. Longtemps punching-ball des grandes sélections européennes lors des matchs amicaux, le peuple du Nord a trouvé des adversaires à sa taille. Le temps des brimades semble passé et l'amour du peuple féringien pour le ballon rond ne se mesure plus qu'aux quelques sursauts de son équipe nationale.Cette année, lors du 3tour de qualification pour la Ligue Europa, le KÍ Klaksvík et le B36 Tórshavn représentaient pour la première fois les îles Féroé à ce stade de l'aventure européenne. Les champions en titre du KÍ Klaksvík ont même étrillés les champions de Géorgie du Dinamo Tbilissi (6-1) avant de chuter face aux Irlandais de Dundalk en barrages. À une marche d'un miracle. Mais s'il faudra donc repasser pour découvrir une équipe féringienne en Ligue Europa, la promesse est belle pour ce pays dont l'apogée est assurément à venir.Loin d'être embryonnaire (le TB Tvøroyri, premier club féroïen, a vu le jour en 1892 et le Betri deildin, le championnat local, existe depuis 1942), ce football encore Lire la suite de l'article sur SoFoot.com